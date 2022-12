🎥 Vrouwlief geeft Ronaldo cadeautje van slordige 400.000 euro, maar met nakende transfer kan het er wel vanaf

Cristiano Ronaldo heeft van zijn vrouw Georgina Rodriguez een leuk kerstcadeautje gekregen. De Portugees kreeg een Rolls Royce Dawn, een auto die zo'n 400.000 euro kost.

Het lijkt er wel vanaf te kunnen bij de familie Ronaldo, want volgens CBS is de transfer van de superster naar Al-Nassr zo goed als rond en zijn er al medische testen ingepland. Daar kan hij zo'n slordige 70 miljoen per jaar gaan verdienen.