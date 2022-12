Rondje Premier League: Chelsea en Manchester United maken zorgeloze herstart en winnen hun wedstrijden

Ook na het WK in Qatar in voetbal tijdens de feestdagen hét begrip op de Engelse velden. Een overzicht van de wedstrijd van vanavond in de Premier League.

Chelsea FC 2 - 0 AFC Bournemouth The Blues maakten al in de eerste helft korte metten met AFC Bournemouth. Na minder dan een halfuur voetballen stond de eindstand al op het bord. Kai Havertz en Mason Mount zorgden voor de doelpunten. Chelsea FC kampeert op een achtste plaats. ManU Nottingham Manchester United 3 - 0 Nottingham Forest Ook Manchester United had maar een dikke twintig minuten nodig om orde op zaken te stellen. Op Old Trafford waren het Marcus Rashford en Anthony Martial die de bordjesman werk gaven. In de slotfase zorgde Fred voor de eindstand. Erik ten Hag heeft stilaan de Champions League-plaatsen - nog één schamel puntje te gaan - in het zicht.