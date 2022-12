'Anderlecht informeert, maar John van den Brom weigert aanbieding'

RSC Anderlecht is op zoek naar aanvallende versterking. Bij Lech Poznan moet Jesper Fredberg alvast niet meer aankloppen.

We wisten al enkele dagen dat RSC Anderlecht interesse heeft in Sory Kaba. De boomlange aanvaller voetbalt tegenwoordig voor FC Midtjylland, maar heeft een verleden in de Jupiler Pro League bij OH Leuven.

Maar Jesper Fredberg wedt op meerdere paarden. Volgens de Poolse media heeft paars-wit geïnformeerd naar de voorwaarden van Filip Scymczak. Het werd echter meteen duidelijk dat een transfer onhaalbaar is.

Ex-trainer

John van den Brom - de voormalige coach van onder meer Anderlecht en KRC Genk is coach van Lech Poznan - heeft zijn veto gesteld tegen een vertek van de 20-jarige aanvaller. En een zogenaamd niet te weigeren bod kan Anderlecht tegenwoordig simpelweg niet betalen.