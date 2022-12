'Manchester United liet zich al twee keer aftroeven in zoektocht naar aanvaller en wil één van deze twee spelers naar Old Trafford halen'

Manchester United wil zich in januari versterken met een aanvaller. Enig probleem: de concurrentie is de roodhemden telkens te snel af. Al resten er nog twee targets.

Manchester United had Cody Gakpo en João Felix op de verlanglijst staan. Eerstgenoemde is inmiddels van Liverpool FC, terwijl de Portugees heel dichtbij een transfer naar Chelsea FC staat.

Volgens The Athletic hebben The Red Devils nog twee ijzers in het vuur. Aleksandar Mitrovic is een optie, maar Fulham FC wil de jackpot verdienen. Memphis Depay lijkt dan weer een realistischer target. Of laat Manchester United zich nog eens de kaas van tussen het brood eten?