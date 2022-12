Marc Degryse duidelijk: "Club Brugge maakte geen fout met aanstelling Hoefkens"

Carl Hoefkens is niet langer trainer van Club Brugge. Al bij de aanstelling hadden velen twijfels.

Toen Hoefkens aangekondigd werd als trainer van Club Brugge fronsten velen de wenkbrauwen. Het historische parcours in de Champions League was echter fantastisch. Ondertussen is Hoefkens ontslagen, na enkele tegenvallende resultaten. Voor Marc Degryse was Hoefkens vorige zomer wel degelijk een goede keuze.

“Ik vind niet dat het bestuur een fout heeft gemaakt door hem hoofdtrainer te maken. Hoefkens doorschuiven was een gewaagde zet, en dat verdient applaus. Maar bij Club ligt de lat zó hoog, dat het moeilijk is als beginnende coach”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Na Clement, Schreuder en Hoefkens moet Club nu op zoek naar zijn vierde trainer in amper anderhalf jaar. Het zal zaak zijn om iemand te vinden die zich engageert om Club de komende twee à drie jaar een gezicht te geven. Een trainer met een reputatie, van een hoger echelon. Hij moet om kunnen met de druk. Én hij moet de vedetten herlanceren.”