Alle lof voor Karel Geraerts bij Union SG: "Ongezien in het voetbal"

Karel Geraerts is sinds dit seizoen aan de slag als hoofdtrainer bij Union SG en doet dat bijzonder goed.

Felice Mazzu koos ervoor om richting Anderlecht te vertrekken. We weten ondertussen hoe dat afliep. Karel Geraerts kon mee als T2, maar koos om hoofdtrainer te worden bij Union SG.

Misschien is hij zelfs een potje straffer als trainer dan Felice Mazzu. “Geraerts is een zéér onderschatte T1. Heel de wereld ziet een T2 in hem, zélfs zijn spelers tot enkele maanden ­geleden”, zegt analist Dave Peters van Gazet van Antwerpen.

“Geraerts heeft een aaibaar en vriendelijk imago. Dat je op die manier dingen kunt afdwingen van je groep, en iedereen in het gareel kunt laten lopen, is ongezien in het voetbal. De meeste trainers die hoofdcoach worden verzuren binnen de kortste keren.”