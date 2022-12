📷 Liverpool heeft Cody Gakpo beet, nog één mogelijke struikelblok

De deal is helemaal rond en het contract getekend. Het enige wat nog roet in het eten kan gooien is het verkrijgen van een werkvergunning. Als die er niet komt, dan wordt het contract opgeschorst, maar daar gaat niemand van uit.

“Ik voel me echt goed, ik ben echt opgewonden om hier te zijn. Ik kijk ernaar uit om te gaan trainen en te gaan spelen voor deze geweldige club”, liet de Nederlandse international op de website van de club.

“Ik denk dat dit een geweldige club voor mij is om binnen te komen en te proberen te laten zien wat ik kan en proberen het team te helpen om meer mooie momenten te bereiken die ze de afgelopen jaren al hebben gedaan.”

Gakpo heeft zijn transfer vooral te danken aan het WK, waar hij drie keer scoorde in elke groepswedstrijd van Nederland. In veertien caps tekende hij zes goals op.

We have reached an agreement for the transfer of Cody Gakpo from PSV Eindhoven, subject to a work permit, and the forward will join at the start of the January transfer window 🙌