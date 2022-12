'Opvolger van Alfred Schreuder klaar om trainerschap bij Ajax over te nemen'

Alfred Schreuder ligt zwaar onder vuur bij de supporters van Ajax. Bovendien blijven de resultaten ook uit.

Alfred Schreuder staat onder zware druk om te presteren bij Ajax. Het clubbestuur behoudt voorlopig nog het vertrouwen, maar de vraag is uiteraard hoe lang nog.

Zeker na de zaak met de ontbinding van het contract van Daley Blind is het vertrouwen van de supporters in Schreuder tot een waar dieptepunt gezakt.

Zaakwaarnemer Rob Jansen zegt dat John Heitinga, de trainer van Jong Ajax, helemaal klaar staat om per direct over te nemen van Schreuder, mocht de club dat willen.

“Uiteindelijk gaat het erom of je de ego’s in de kleedkamer kunt managen. Dat is het belangrijkste, zeker bij een club als Ajax. Je werkt met ego’s van 24 entiteiten in een selectie”, zegt hij in de podcast van 433.