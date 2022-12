STVV-legenden vereeuwigd: muurschildering op Stayen voor onder meer Marc Wilmots, Danny Boffin en Rob Schoofs

Voor de match van voorbije dinsdag onthulde STVV muurschilderingen van onder meer Marc Wilmots, Danny Boffin en nog andere clublegenden uit het verleden. Deze muurschilderingen verwijzen naar de 10 'Spelers van de Eeuw' bij de Kanaries.

Op de webstek van STVV staat meer uitleg over hoe deze spelers gekozen zijn. Per decennium kwam er één laureaat uit de bus. "Voor de eerste decennia maakten we de keuze zelf, in overleg met onze wandelende STVV-encyclopedie Kris Vanmunster", aldus brand manager Brent Stas. "Zo kwamen we uit bij Guy Menten, Albert Haesen, Leopold Appeltants en Jan Vanoirbeek."

Vanaf de jaren '60 mochten de supporters dan hun zegje doen. "Zij verkozen Lon Polleunis, Alfred Riedl en Marc Wilmots. In de meest recente decennia bleken Peter Voets, Danny Boffin en Rob Schoofs het populairst bij de achterban. Beeldend kunstenaar en STVV-fan Tom Herck heeft deze voormalige sterkhouders vereeuwigd in de trappenhallen van familietribune Oost.

Jullie kozen ze, Tom Herck schilderde ze. 10 geel-blauwe legendes zijn vereeuwigd op Stayen 💛💙



▶️ Ontdek meer hier: https://t.co/tRQtohiYPi pic.twitter.com/R1CR6WzECu — STVV (@stvv) December 29, 2022

Met deze actie wil STVV zijn verleden verder laten leven in de toekomst. Voor de aftrap tegen Zulte Waregem werden de muurschilderingen officieel onthuld. Mogelijk bracht het ook geluk, want de Truienaars wonnen eenvoudig met 2-0.