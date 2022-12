Zulte Waregem en STVV enige teams buiten de top acht die coach nog niet ontsloegen, maar hoelang houdt Leye het nog uit?

Zulte Waregem staat al sinds speeldag vijf op een degradatieplaats, maar hield Mbaye Leye toch altijd aan boord.

Het regent trainersontslagen in de Belgische eerste klasse dit seizoen. En toch ontsloegen nog maar twee clubs die voorlopig buiten de top acht staan hun trainer, Zulte Waregem en STVV. Zulte Waregem staat al sinds de vijfde speeldag op een degradatieplaats, maar toch mocht Mbaye Leye al die tijd aanblijven.

Gelukkig begon het seizoen nog goed voor Essevee met een overwinning tegen Seraing, anders stond het nu nog laatste. Want na die zege pakte Zulte Waregem maar 2 op 30. Zelfs een 6 op 6 tegen Kortrijk en Anderlecht half oktober bracht hen niet weg van de laatste plaats.

Nadien volgde weer een 2 op 15 en toch zit Leye nog altijd op de bank. Alles is wel nog mogelijk onderaan en het verschil met een veilige plaats is maar vier punten. Ook de afgelopen seizoenen flirtte Zulte Waregem al enkele keren met een slechte periode, maar het redde zich toch altijd. Francky Dury mocht altijd aanblijven, maar nam eind december vorig jaar toch ontslag en Essevee redde zich, maar het wordt nu toch ook weer vechten.

Aartsmoeilijke kalander kan doodsteek worden

Want de komende januarimaand wordt aartsmoeilijk. Tegen KV Mechelen, het verschil is 6 punten, moet er bijna gewonnen worden. Anders heeft Zulte Waregem een stunt nodig tegen of Racing Genk, Anderlecht, Westerlo, Club Brugge en begin februari nog Union. Het vertrouwen, de steun en het respect voor de manier van werken van Leye en de vechtlust die de ploeg telkens brengt spreekt wle nog in zijn voordeel.

Maar de vraag is of Mbaye Leye na januari nog wel trainer zal zijn van Zulte Waregem en hij zich bij de lange lijst ontslagen moet voegen. Want als Zulte Waregem dan nog altijd op een degradatieplaats staat moet er dan of eerder toch worden ingegrepen.