Zulte Waregem voor moeilijke transferperiode, één pion moet zeker weg

De weinig benijdenswaardige positie van Zulte Waregem in de klassering zorgt ook voor een bijzonder moeilijke wintermercato.

Essevee zoekt de nodige versterking, maar omdat de club geen zicht heeft op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League wordt het zo goed als onmogelijk nieuwe spelers binnen te halen.

Wellicht zal het enkel via een uitleenbeurt mogelijk zijn om spelers aan te trekken, al moeten die om het behoud af te dwingen ook meteen inzetbaar zijn.

De van Montreal gehuurde Offor wordt in januari in principe teruggestuurd. Voor Fadera en Tambedou is er de nodige interesse, zo schrijft Het Nieuwsblad, maar die wil men heel graag aan boord houden.