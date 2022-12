'Transfer Cristiano Ronaldo naar Al-Nassr afgerond, presentatie volgt heel snel'

De Portugees zou getekend hebben bij de club uit Saoedi-Arabië.

Het ziet er naar uit dat Cristiano Ronaldo (37) dan toch naar het Saoedische Al-Nassr trekt. Dat melden verschillende Saoedische media, waaronder Al Arabiya, en zou ook bevestigd zijn door mensen dicht bij de club aan CBS Sports.

Ronaldo zou voor zo'n 2,5 jaar tekenen bij Al-Nassr. Sommige bronnen spreken van een contract van 75 miljoen dollar per jaar, andere dan weer van 200 miljoen dollar per jaar. De Portugees verlaat zo het Europese voetbal en sluit wellicht ook zijn carrière af in Saoedi-Arabië, dat zo zijn kandidatuur voor het WK 2030 kracht wil bijzetten.

Al Nassr speelt zaterdagavond nog tegen Al Khaleej en volgens CBS Sports zou de presentatie daarna plaatsvinden. Ronaldo zou al deels medisch getest zijn, het overige deel zou volgende week plaatsvinden.

🚨 Cristiano Ronaldo has signed for Al-Nassr.

He's expected to be officially announced after Al-Nassr's game with Al-Khaleej. Al-Nassr have had the logistics in place for weeks. Ronaldo expected to live in Al Muhammadiyah.



Story alongside @jamesbengehttps://t.co/HHfMzQXLcR — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 30, 2022