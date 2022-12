De duizelingwekkende cijfers in het contract van Ronaldo

Al-Nassr uit Saoedi-Arabië wordt de volgende club van Cristiano Ronaldo, die dus Europa verlaat. En daar is heel wat geld mee gemoeid.

De transfer van Cristiano Ronaldo is ondertussen ook officieel bevestigd: Ronaldo trekt naar Al-Nassr, een club uit Saoedi-Arabië. Ronaldo tekende er tot juni 2025.

200 miljoen per jaar

De Saoedische club kondigde het nieuws zelf aan op hun sociale media. Ondertussen zijn ook een aantal details uitgelekt.

Zo zal CR7 - in ruil voor ook wat commerciële activiteiten, waaronder mogelijk de promotie van het WK 2030 - 500 miljoen euro gaan verdienen op 2,5 jaar. Dat is 200 miljoen euro per jaar en meer dan 6 euro per seconde. Ook als de Portugees slaapt.