Kritische analisten: "Wat hebben Vanden Stock en Van Holsbeeck niet allemaal uitgestoken?" en "Wat Anderlecht nu doet, klopt niet"

Hoe gaat het in 2023 aflopen met RSC Anderlecht? Daar zijn de analisten het niet meteen over eens. Ook in de eindejaarsoverzichten wordt er veel verteld over paars-wit.

"De terugkeer van Jan Vertonghen naar Anderlecht was in ieder geval een goede zaak", aldus José De Cauwer in De Zondag. "En je mag van Coucke zeggen wat je wil, maar hij heeft de club wel gered. Wat hebben Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck niet allemaal uitgestoken?" Beetje bij beetje Johan Boskamp pikt kritisch in: "Ik weet niet wat Anderlecht nog gaat doen. Het hangt allemaal van de kwaliteit van de spelers af." "Wat ze doen, klopt niet. Je moet beetje bij beetje jeugdspelers inpassen. Ze spelen pas beter als ze omringd worden door vaste waarden."