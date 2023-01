'Cercle gaat voor jonge Jamaicaanse international'

Cercle Brugge heeft zijn oog op een Jamaicaanse international laten vallen. Dat meldden lokale media.

Tijdens de transferperiode wil Cercle Brugge zich verder versterken. Daarbij lieten ze volgens Jamaicaanse bronnen hun oog op Tarick Ximines vallen. Dat is een 18-jarige international uit Jamaica.

Volgens dezelfde bronnen zou Ximines al enkele dagen in Brugge zijn om de transfer af te handelen. De medische tests zouden op maandag plaatsvinden.

Ximines is een rechtsachter die momenteel bij Mount Pleasant speelt. Daarvoor speelde hij bij Harbour View. Hij speelde in totaal al 16 wedstrijden in de Jamaicaanse competitie en maakte daarin 1 doelpunt. Ook speelde hij al 2 wedstrijden voor de nationale ploeg. Hij debuteerde op zijn 17e.