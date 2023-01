Coach Ronaldo: "Wilde eigenlijk Messi halen"

Rudi Garcia heeft een nieuwe aanwinst bij Al-Nassr in de vorm van Cristiano Ronaldo. Op zijn persconferentie heeft hij de lachers op de hand gehaald.

Rudi Garcia moest uiteraard heel wat vragen beantwoorden over de komst van Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr.

Messi

Waarop hij de lachers op de hand haalde: "Ik wilde eigenlijk Lionel Messi naar Saoedi-Arabië halen", aldus Rudi Garcia.

Met een ferme kwinkslag, uiteraard. Benieuwd of CR7 er even hard om kan lachen. Al-Nassr is nog op zoek naar extra versterkingen.