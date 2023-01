Cristiano Ronaldo onderweg naar Saoedi-Arabië voor officiële voorstelling bij nieuwe club Al Nassr

Op 30 december pakte de Saoedische club Al Nassr uit met het nieuws dat het Cristiano Ronaldo (37) voor 2,5 jaar had vastgelegd. De Portugees zat zonder club sinds zijn contract bij Manchester United werd ontbonden.

Ronaldo plaatste op zijn sociale media alvast een filmpje dat hij onderweg is naar de Saoedische hoofdstad Riyad, waar hij dinsdag om 17u Belgische tijd wordt voorgesteld. Ronaldo zal dan ook voor het eerst het shirt van zijn nieuwe club aantrekken.

Bij Al Nassr zal Ronaldo samen spelen met enkele spelers met een Europees verleden. Onder andere doelman Ospina, spits Aboubakar en middenvelder Luiz Gustavo verwelkomen dinsdag hun nieuwe ploegmaat.

"See you soon, Nassr fans" 👍 Cristiano Ronaldo is due to be unveiled as an Al Nassr player tomorrow 🇸🇦 pic.twitter.com/ecI0dyeXen

All eyes on Riyadh as the world's greatest @Cristiano will be unveiled in Al Nassr colours for the very first time 🔥⌛️



📍 Mrsool Park @VictoryArena_sa

🗓️ Tomorrow, 3 Jan

🕗 7pm#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/o2z8p1dnW4