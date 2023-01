Eerste buitenlandse wintertransfer een feit: Dejan Lovren (33) verlaat Zenit en keert terug naar Frankrijk

De Kroaat keert terug naar een zijn oude club.

Dejan Lovren (33) vertrekt na 2,5 jaar weer uit Rusland. In augustus 2020 verliet de Kroatische verdediger na zes jaar Liverpool en trok hij naar Zenit Sint-Petersburg. Op het voorbije WK speelde Lovren in de eerste zes wedstrijden van Kroatië elke minuut, enkel in de troostfinale bleef hij op de bank.

Lovren keert nu dus terug naar Olympique Lyon. Daar speelde de Kroaat al van januari 2010 tot juli 2013, toen hij naar Southhampton trok. Lyon was ook de eerste club van Lovren buiten Kroatië.

Bij Lyon tekent Lovren een contract midden 2025, dat zo'n 2 miljoen euro zou betaald hebben voor hem.