'Gent gaat shoppen binnen de Jupiler Pro League en aast ook op middenvelder'

In de Jupiler Pro League zou het wel eens een interesse maand januari kunnen worden, ook wat transfers bertreft.

AA Gent is nu al bezig met zijn zoektocht naar versterkingen met oog op volgend seizoen. Of misschien zelfs deze winter.

Bernier en middenvelder

Zo is er al een tijdje interesse in Antoine Bernier van Seraing en die interesse is er ook in deze winter nog. Bernier heeft een aflopend contract en dus kan er ook een wintertransfer van komen, zodat de Luikenaars toch nog iets krijgen voor hem.

Verder hebben De Buffalo's volgens Het Nieuwsblad interesse in een middenvelder met het nodige loopvermogen. De contracten van Kums en Odjidja lopen deze zomer af en dus kan/moet er nieuw bloed komen op die plek.