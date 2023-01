Officieel: Beerschot speelt middenvelder kwijt

Dat zullen ze wel moeten doen zonder Ramiro Vaca, want de creatieve middenvelder trekt terug naar zijn thuisland.

Bolivar, een club uit La Paz in Bolivia, neemt Ramiro Vaca definitief over.



De Boliviaanse middenvelder speelde anderhalf seizoen bij Beerschot. De club wenst hem veel succes in de toekomst.



