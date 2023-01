Mannaert geeft tekst en uitleg bij zoektocht naar nieuwe coach: "Uiteraard spraken we met andere kandidaten"

Scott Parker moet Club Brugge niet alleen aan meer prijzen helpen, maar ook het voetbal van de landskampioen moet beter. Het viel op dat Vincent Mannaert heel snel kon schakelen na het afscheid van Carl Hoefkens.

Al is de manier van werken van Club Brugge alombekend. “Niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers willen we altijd op alles voorbereid zijn”, aldus Vincent Mannaert. “We werken dan ook constant met een lijst van potentiële kandidaten. Deze keer hadden we een profiel vooropgezet van een coach met iets meer ervaring.”

“We werken al jarenlang op die manier”, legt de algemeen manager van blauw-zwart uit in Het Laatste Nieuws. “Op die manier kozen we in het verleden onder anderen voor Philippe Clement en Ivan Leko. We hebben uiteraard ook met andere kandidaten gesproken, maar die vonden we minder opportuun. Sommigen waren niet beschikbaar, anderen nog niet klaar.”

Niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers willen we altijd op alles voorbereid zijn

Mannaert wil dan ook benadrukken dat Scott Parker vanaf dag één op de verlanglijst stond. “We hadden meteen het gevoel dat hij een coach is die ons op relatief korte termijn de benodigde stabiliteit kan brengen. Wat ons doel is? We willen uiteraard play-off 1 spelen, maar daar vooral competitief zijn. Net als de voorbije seizoenen.”