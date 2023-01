Anderlecht kondigt nieuwe maatregelen aan tegen eigen supporters

RSC Anderlecht kreeg dit seizoen geregeld af te rekenen met acties van de eigen supporters.

Paarswit laat op de website van de club weten dat er vanaf heden verscherpte identiteitscontroles aan het stadion mogelijk zijn.

“In navolging van enkele incidenten in het Belgische voetbal en op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, wordt er vanaf januari 2023 nog nauwer toegezien op de verkoop van abonnementen en toegangstickets”, klinkt het.

De verkoop van toegangsbewijzen gebeurt strikt op naam. Deze regel geldt zonder uitzondering voor alle abonnementen, losse tickets in voorverkoop of op matchday en voor B2B-tickets.

“Zorg er dus altijd voor dat je abonnement of toegangsticket jouw naam draagt. Vanaf januari kunnen de veiligheidsdiensten strikte identiteitscontroles uitvoeren aan de ingang van het stadion. Heb je een abonnement en kan je niet komen? Dan kan je je plaats via de ‘Deel je plaats’-module afstaan aan vrienden, familie of kennissen.”