'Brighton licht optie in contract Trossard én wil hem nog nieuw contract aanbieden om interesse af te houden'

Leandro Trossard (28) wordt al enkele weken in verband gebracht met een transfer naar een andere Engelse club. De Rode Duivel heeft nog een contract tot eind juni van dit jaar, maar Brighton heeft nog een stok achter de deur.

Want het heeft de optie om dat contract met nog een jaar te verlegen en Trossard zo vast te leggen tot midden 2024. Daarnaast zou Brighton Trossard ook nog een nieuw contract willen aanbieden, dat melden verschillende Engelse media.

Brighton wil zou zo de interesse in Trossard, van onder meer Chelsea en Newcastle United, willen afhouden en bij een eventuele transfer de prijs voor Trossard op te drijven.

#BHAFC are triggering the extra year's option in Leandro Trossard's contract. Ties him down until 2024. They would also like him to sign a longer-term deal.