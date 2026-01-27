18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

Het is een transfer die de gemoederen in België, Italië en Spanje beroerd heeft, al gaat het dan 'slechts' over een 18-jarige. Juwensley Onstein heeft zijn medische tests bij Barcelona afgelegd en gaat er een contract ondertekenen. Voor KRC Genk een ferme optater.

Onstein zal vandaag normaal gezien zijn contract bij het B-team van Barça tekenen. Voor de Spaanse grootmacht is het een duidelijke investering in de toekomst. De 18-jarige Onstein wordt binnengehaald vanwege zijn uitzonderlijke talent en zijn vermogen om zich snel aan te passen aan verschillende speelstijlen. 

Onstein zijn kwaliteiten zijn onmiskenbaar

De club ziet in hem een speler die op termijn kan doorstromen naar het eerste elftal. De start bij het B-team is bedoeld om hem rustig in het systeem van Belletti te integreren en zijn kwaliteiten te laten rijpen.

Wat Onstein bijzonder maakt, is dat hij al vanaf jonge leeftijd opviel door zijn technische vaardigheden, inzicht en leiderschapskwaliteiten als verdediger. Binnen de voetbalwereld wordt hij gezien als een speler met alles in zich om het grote werk te bereiken. Scouts en analisten benadrukken dat zijn combinatie van snelheid, positionering en balvaardigheid uitzonderlijk is voor zijn leeftijd.

Voor Racing Genk is het vertrek van Onstein een serieuze aderlating. De Limburgse club investeerde in zijn opleiding, maar kon hem nog niet laten doorstromen. Dat betekent dat Genk niet alleen een potentieel toekomstig basisspeler verliest, maar ook een mogelijke financiële opsteker. Onstein zijn contract loopt in de zomer immers af en hij wou niet meer verlengen.

De beslissing van Onstein om voor Barcelona te kiezen, kwam niet als een verrassing. Ondanks meerdere aanbiedingen van andere clubs, waaronder AC Milan, was het sportieve project en de doorgroeimogelijkheden bij Barça doorslaggevend. 

Barcelona heeft zijn transferpolitiek aangepast

Het transferbeleid van Barcelona speelt hierin een belangrijke rol. Sinds de komst van João Amaral aan het hoofd van de scoutingsafdeling richt de club zich expliciet op het ontdekken van buitenlandse talenten voordat andere grootmachten een bod kunnen uitbrengen. Onstein past perfect in deze strategie.

Voor Genk is het vertrek van Onstein een gemiste kans om een speler te ontwikkelen die, met de juiste begeleiding, op termijn een bepalende kracht in de verdediging had kunnen worden. 

