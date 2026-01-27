Duidelijke waarschuwing voor Genk over Kos Karetsas: "Pas daar maar voor op"

De trainerswissel bij Racing Genk heeft voorlopig nog niet het verhoopte effect. Tegen Cercle Brugge bleef het opnieuw bij een gelijkspel, en volgens analist Hein Vanhaezebrouck is vooral de defensieve reflex opvallend.

Vanhaezebrouck ziet dat Genk onder Nicky Hayen behoudender speelt. “Genk startte verrassend afwachtend, in een lage en compacte organisatie. Dat is iets wat je tegenwoordig bij veel topclubs ziet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar zijn scherpste analyse ging over het middenveld en de rol van Konstantinos Karetsas. De jonge spelmaker werd als nummer tien uitgespeeld, maar dat overtuigde Vanhaezebrouck allerminst.

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Kos Karetsas nog niet klaar is om alle matchen te spelen

“Met alle respect, Karetsas is een groot talent, maar ik heb nog niet gezien dat hij twee matchen per week full kan brengen”, stelde hij. Volgens Vanhaezebrouck werd hij door Thorsten Fink eerder bewust beschermd.

De analist waarschuwt ook voor externe druk. “Je moet niet toegeven aan de drang om hem elke match te laten spelen. Pas maar op dat zijn prijs niet zakt. Als topclubs zien dat hij dit nog niet aankan, stellen ze zich ook vragen.”



Tegen Cercle zag Vanhaezebrouck te weinig impact. “Op de tien moet je aanwezig zijn. Karetsas speelde meer ballen achter zijn steunbeen dan beslissende passes. Dan is het nog te vroeg voor die rol.”