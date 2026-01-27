Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht zit opnieuw in een moeilijke fase na het puntenverlies tegen Dender. De prestaties blijven ondermaats en de aanpak van Besnik Hasi wordt steeds meer bevraagd.

Gebrek aan variatie in het spel van Anderlecht

Volgens Arnar Vidarsson speelde Anderlecht geen sterke wedstrijd, al vond hij de ploeg wel beter dan Dender. “Anderlecht heeft geen goede wedstrijd gespeeld, maar ondanks het afval in hun spel, moet ik zeggen dat ze beter waren dan Dender”, vertelt hij bij Sporza.

Hij ziet vooral een structureel probleem in de manier waarop de ploeg aanvalt. “Ik mis één ding en dat is dat ze heel weinig kunnen veranderen aan hun spel. Er zit weinig variatie in hun spel”, klinkt het. De analist wijst erop dat de voorhoede te veel gelijkaardige profielen bevat.

Vidarsson benadrukt dat de nieuwe Oekraïense spits wel groter is, maar dat dit weinig verandert aan het gebrek aan fysieke presence voorin. “Ze kunnen nog altijd geen powerplay spelen als het nodig is in het laatste kwartier”, vertelt hij.

Volgens hem blijft het probleem hetzelfde: hoge ballen in de zestien leveren weinig op. “Ballen droppen in de zestien heeft geen nut, want ze winnen weinig duels”, besluit hij.

Nood aan meer aanvallende opties bij paars-wit

Vidarsson vindt dat Hasi zijn ploeg meer mogelijkheden moet bieden om kansen te creëren. “Het moeilijkste in voetbal is kansen creëren”, vertelt hij. Tegen ploegen die massaal terugplooien, zoals Dender, zijn specifieke loopacties en voorzetten volgens hem noodzakelijk.





Hij benadrukt dat dit trainbaar is, maar dat het niet eenvoudig is. “Dat zijn zaken waar je op kan en moet trainen”, klinkt het. Tegelijk wijst hij erop dat creativiteit en spelintelligentie van de spelers een grote rol spelen.