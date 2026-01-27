Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere

Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere
Foto: © photonews

Union SG staat woensdagavond voor een loodzware opdracht tegen Atalanta. De Brusselaars houden nog een minieme kans op kwalificatie, maar zullen boven zichzelf moeten uitstijgen om te verrassen.

Union SG neemt het woensdagavond op tegen Atalanta. De Brusselaars hebben nog een kans om door te stoten in de Champions League, al is die wel heel klein. Een mirakel kan uiteraard altijd...

Bij Atalanta zullen David Hubert en zijn troepen Charles De Ketelaere tegenkomen. De Rode Duivel is er een vaste basisspeler en doet het goed. De Union-coach is op zijn hoede voor CDK.

David Hubert waarschuwt voor De Ketelaere

"We kennen Charles natuurlijk iets beter dan de andere spelers", zegt Hubert bij Het Nieuwsblad. "Het is een erg intelligente speler. Dat is zijn grote kwaliteit. Hij voelt waar de ruimte ligt en wanneer hij in de bal of in de ruimte moet komen."

"Hij heeft ook het volume en de snelheid om in die diepte te duiken", strooit Hubert verder met lof. "En net dat maakt dat hij ook op veel posities uit de voeten kan. Maar het gaat niet enkel om hem. Atalanta heeft veel goede spelers."


"Al zijn we hier niet om over hen te spreken", aldus Hubert. "We praten altijd over onszelf. We kennen de gevaren en kwaliteiten van Atalanta, maar wij willen hun mindere punten uitbuiten om ons spel te spelen."

Volg Union SG - Atalanta live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (28/01).

