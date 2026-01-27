🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

De verhuis naar Spanje lijkt Luis Vázquez meteen vleugels te geven. De Argentijnse spits, bij Anderlecht vaak mikpunt van kritiek, maakte maandagavond indruk bij zijn debuut voor Getafe.

Amper vijf dagen na de officiële aankondiging van zijn uitleenbeurt stond Vázquez al in de basis tegen Girona. En hij betaalde dat vertrouwen meteen terug met een doelpunt.

Op het uur werkte hij een voorzet van Iglesias knap met links in de bovenhoek binnen. Zijn eerste echte kans van de match was meteen raak.

Daarmee klopte Vázquez geen nobele onbekende. Marc-André ter Stegen, die zijn eerste wedstrijd voor Girona speelde, moest zich meteen omdraaien.

Luis Vazquez werd meteen 'Man van de Match' bij Getafe

Na 86 minuten was de tank leeg en werd de spits vervangen, onder applaus van de meegereisde Getafe-fans. Matchwinnaar werd hij net niet, want diep in de extra tijd volgde nog de gelijkmaker.





Toch werd Vázquez uitgeroepen tot man van de match. De 24-jarige Argentijn is tot het einde van het seizoen verhuurd door Anderlecht, met aankoopoptie. Als hij dit niveau aanhoudt, kan zijn Spaanse avontuur wel eens een blijver worden.