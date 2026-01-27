Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar

De onvrede bij de Antwerp-fans over voorzitter Paul Gheysens neemt toe. Vooral de harde kern viseert de 72-jarige eigenaar, ondanks het feit dat hij de club de voorbije jaren opnieuw naar de top bracht.

De aanleiding ligt bij uitspraken na de nederlaag tegen Dender. Gheysens liet toen verstaan dat er “10 miljoen euro” zou worden vrijgemaakt voor versterkingen. Die boodschap deed snel de ronde bij supporters, maar bleek intern nooit realistisch, klinkt het bij GvA.

Binnen de club was zo’n budget helemaal niet aan de orde. Sportief directeur Marc Overmars moest opnieuw op zoek naar goedkope opportuniteiten en huurdeals, wat de kloof tussen bestuur en achterban verder vergrootte.

Antwerp moet al 150.000 euro betalen omwille van het uitblijven van de jaarrekening

Zondag uitte de harde kern Collectief 86 haar woede met spandoeken tegen Gheysens. De fans verwijten hem dat hij de geldkraan heeft dichtgedraaid en dat Antwerp sportief stilstaat of zelfs achteruitgaat.

De financiële problemen bij Ghelamco spelen daarbij een rol. Gheysens investeerde sinds 2015 meer dan 150 miljoen euro in Antwerp, maar staat al een tijd op de rem. Dat voedt ook geruchten dat transfers dienen om gaten buiten de club te dichten, iets wat hij zelf ontkent.



Antwerp zoekt intussen naar extra middelen om aan de top te blijven, via een investeerder of overname. Duidelijkheid blijft echter uit, net als de jaarrekening van vorig seizoen, die nog altijd niet is ingediend. Daar hangt ook een boete van 2.500 euro per dag aan vast en het duurt al bijna 60 dagen, wat betekent dat ze al 150.000 euro moeten betalen.