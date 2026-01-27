Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

Club Brugge staat woensdagavond voor een alles-of-nietsduel tegen Olympique Marseille in de Champions League. Winst is verplicht om te blijven dromen, maar zelfs dan blijft blauw-zwart afhankelijk van wat er op de andere velden gebeurt.

Club Brugge speelt woensdagavond tegen Olympique Marseille een belangrijke Champions League-wedstrijd. De Bruggelingen moeten winnen om hun kansen op een kwalificatie te behouden. Er moet ook naar de andere velden gekeken worden.

Club Brugge gaat de spannendste laatste speeldag tegemoet in de CL

Er is nog veel mogelijk voor Club Brugge. Bij een gelijkspel kan het ook nog doorstoten, maar dat scenario is bijna onmogelijk. Het wordt sowieso een spannende laatste speeldag in de League Phase, en voor blauw-zwart nog het meest van alle clubs...

Dat kan ook met cijfers aangetoond worden. Football Meets Data, dat statistische analyses, simulaties en waarschijnlijkheden aanbiedt, berekende wat er met Club Brugge nog kan gebeuren in de CL.

Een ongeziene spreidstand voor blauw-zwart

Opvallend: blauw-zwart heeft het grootste bereik aan mogelijke scenario’s op speeldag 8. Club Brugge kan na de laatste speeldag nog op maar liefst 17 van de 36 mogelijke plaatsen eindigen.

In het beste geval eindigt het 17e, in het slechtste geval 33e. Als er gewonnen wordt van Marseille eindigt Club waarschijnlijk rond de plaatsen 19-21. Bij een gelijkspel zakt dat meteen naar een waarschijnlijke 26e of 27e plek.



Lees ook... Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille›