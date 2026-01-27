Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

KV Kortrijk staat in de midweek alweer voor een belangrijk duel. Het neemt het deze week namelijk op tegen Club NXT, het team dat De Kerels eerder dit seizoen als eerste punten kon afsnoepen. En dus mag er van onderschatting geen sprake zijn.

in voetbal kan alles en valkuilen zijn er nog genoeg. Wie had in september gedacht dat Kortrijk het eerste puntenverlies zou lijden tegen uitgerekend Club NXT? Het werd toen 1-1 in het Guldensporenstadion.

Na twintig speeldagen telt Kortrijk 45 punten, met een kloof van negen punten achterstand op leider Beveren en zeven voorsprong op Lommel. De ploeg staat stevig in de top vier, maar eerdere verrassingen — zoals het puntenverlies tegen Club NXT in september — tonen dat misstappen mogelijk blijven.

De wedstrijd in Roeselare tegen Club NXT wordt een nieuwe test. Kortrijk moet negentig minuten intensiteit brengen, iets wat tegen Patro en Jong Genk niet altijd lukte. In de terugronde scoorde de ploeg wel vijf keer tegen RSCA Futures en vier keer tegen Jong Genk.

Kortrijk biedt hem nu het perfecte vangnet, terwijl hij voor de ploeg een meerwaarde kan betekenen op maar ook naast het veld. Samen met Hens en Ruyssen kan hij net als bij Dender de Veekaa de weg naar 1A wijzen. Momenteel zit Pupe met de Vancouver Whitecaps nog op trainingskamp in Marbella. De onderhandelingen gaan verder en het is nu vooral wachten op een verlossend telefoontje om naar België te vliegen.