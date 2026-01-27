Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4320

Besnik Hasi overleefde maandag opnieuw als coach van Anderlecht. Na een reeks interne vergaderingen op Neerpede werd besloten hem voorlopig te behouden. Maar het voelt vooral als een uitstel van executie. Het bestuur gaf duidelijk aan: één misstap tegen Standard dit weekend en het wordt héél lastig.

De directie, met CEO Kenneth Bornauw voorop, hoopt dat Hasi eindelijk het noodzakelijke effect kan creëren. Zoiets zagen we eerder in november, toen een crisisvergadering van spelers leidde tot een heropleving met overwinningen tegen KV Mechelen, La Louvière, Club Brugge, Union en Genk. Maar die maand november is al lang voorbij, en de situatie is nu veel penibeler.

Als het tegen Standard niet misloopt en tegen Antwerp wel, is het ook over voor Hasi

Anderlecht haalde de laatste zes wedstrijden slechts 5 op 18 en het gelijkspel tegen Dender benadrukte de kwetsbaarheid van de ploeg. Hasi wordt opnieuw onder druk gezet, en de spelersgroep werd door de clubleiding op hun verantwoordelijkheden gewezen. Een duidelijke reactie tegen Standard is nu verplicht.

Na de Clasico volgt meteen de halve finale van de Beker tegen Antwerp. Voor Hasi betekent dit dat hij eigenlijk twee keer moet winnen. En dan nog Het RSCA-programma is zwaar: vijf van de acht resterende competitiewedstrijden zijn uitmatchen, terwijl tussendoor de bekerwedstrijden plaatsvinden. Eén slechte week kan al fataal zijn.

Hasi is echter niet de enige verantwoordelijke. De kern werd te hoog ingeschat door de sportieve leiding, en blessures sinds december hebben het jonge team verder verzwakt. Camara, Kana, Augustinsson en Stroeykens vielen uit, terwijl De Cat gedwongen werd te spelen met een blessure. 

Enige kans op overleven: winnen in Standard en doorgaan in de beker

Het bestuur koos ervoor nog niet in te grijpen, waarschijnlijk omdat er geen plan B klaar ligt. Anderlecht wil stabiliteit, maar dit uitstel van executie voelt vooral als een laatste kans, waarbij het elk moment over and out kan zijn.

Lees ook... Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

Hoeveel coaches hebt u al weten overleven als de twijfel eenmaal heeft toegeslagen. De kans is groot dat de sportieve leiding nu wel een plan B gaat zoeken en een profiel gaat opstellen van een trainer die ander voetbal kan brengen. Maar... zo midden in het seizoen het roer weer omwerpen, is al eerder moeilijk gebleken. Hasi zelf kreeg de ploeg vorig seizoen niet op de rails voor de Champions' Play-offs en de bekerfinale.

In ieder geval wordt het de komende week afwachten. Winnen van Standard en daarna de bekerfinale bereiken, lijkt het enige scenario waarbij Hasi het seizoen kan uitdoen. De mening van de supporters een tweede keer omdraaien, wordt niet makkelijk. En u weet: bij Anderlecht zijn ze daar gevoelig aan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Besnik Hasi

Meer nieuws

OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

15:01
3
Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

15:45
Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

15:30
'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

13:30
6
Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

14:20
Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Reactie

Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6?

14:10
1
Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

14:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Diarra - Lauberbach - Carrasco

13:30
Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

22:30
3
18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

14:40
2
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

14:03
16
"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

09:00
17
KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

12:40
3
Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

13:15
1
Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

13:00
Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

12:20
Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

07:00
3
Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

11:40
2
Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

11:20
7
Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

08:20
3
Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

11:00
4
Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

10:00
5
Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

10:30
17
Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

09:30
4
🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

07:40
1
Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar

Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar

07:20
25
Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

Wie kan Hasi opvolgen? Vandenbempt moet alvast hard lachen met één naam

19:40
6
Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

08:40
9
Duidelijke waarschuwing voor Genk over Kos Karetsas: "Pas daar maar voor op"

Duidelijke waarschuwing voor Genk over Kos Karetsas: "Pas daar maar voor op"

08:00
2
Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

Winnen tegen Standard is een must: Besnik Hasi krijgt respijt tot en met zondag

26/01
25
Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

06:30
Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

23:00
Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

Op weg naar een seizoen van 4.000 minuten op 17-jarige leeftijd: te veel voor Nathan De Cat?

18:40
7
Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

22:15
34
Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

Speelt dit straks ook mee in beslissing rond Hasi? Talent denkt aan vertrek in januari

18:20
2
🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Reactie

🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit"

21:05
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie PeVe PeVe over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" Swakke25 Swakke25 over Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar DKMA DKMA over Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion Supremepony Supremepony over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga Jacques1963. Jacques1963. over 'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger' Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details filip hendrix filip hendrix over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? aangespoelde aangespoelde over 🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Andreas2962 Andreas2962 over Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved