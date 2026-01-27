Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

Besnik Hasi overleefde maandag opnieuw als coach van Anderlecht. Na een reeks interne vergaderingen op Neerpede werd besloten hem voorlopig te behouden. Maar het voelt vooral als een uitstel van executie. Het bestuur gaf duidelijk aan: één misstap tegen Standard dit weekend en het wordt héél lastig.

De directie, met CEO Kenneth Bornauw voorop, hoopt dat Hasi eindelijk het noodzakelijke effect kan creëren. Zoiets zagen we eerder in november, toen een crisisvergadering van spelers leidde tot een heropleving met overwinningen tegen KV Mechelen, La Louvière, Club Brugge, Union en Genk. Maar die maand november is al lang voorbij, en de situatie is nu veel penibeler.

Als het tegen Standard niet misloopt en tegen Antwerp wel, is het ook over voor Hasi

Anderlecht haalde de laatste zes wedstrijden slechts 5 op 18 en het gelijkspel tegen Dender benadrukte de kwetsbaarheid van de ploeg. Hasi wordt opnieuw onder druk gezet, en de spelersgroep werd door de clubleiding op hun verantwoordelijkheden gewezen. Een duidelijke reactie tegen Standard is nu verplicht.

Na de Clasico volgt meteen de halve finale van de Beker tegen Antwerp. Voor Hasi betekent dit dat hij eigenlijk twee keer moet winnen. En dan nog Het RSCA-programma is zwaar: vijf van de acht resterende competitiewedstrijden zijn uitmatchen, terwijl tussendoor de bekerwedstrijden plaatsvinden. Eén slechte week kan al fataal zijn.

Hasi is echter niet de enige verantwoordelijke. De kern werd te hoog ingeschat door de sportieve leiding, en blessures sinds december hebben het jonge team verder verzwakt. Camara, Kana, Augustinsson en Stroeykens vielen uit, terwijl De Cat gedwongen werd te spelen met een blessure.

Enige kans op overleven: winnen in Standard en doorgaan in de beker

Het bestuur koos ervoor nog niet in te grijpen, waarschijnlijk omdat er geen plan B klaar ligt. Anderlecht wil stabiliteit, maar dit uitstel van executie voelt vooral als een laatste kans, waarbij het elk moment over and out kan zijn.



Lees ook... Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard›

Hoeveel coaches hebt u al weten overleven als de twijfel eenmaal heeft toegeslagen. De kans is groot dat de sportieve leiding nu wel een plan B gaat zoeken en een profiel gaat opstellen van een trainer die ander voetbal kan brengen. Maar... zo midden in het seizoen het roer weer omwerpen, is al eerder moeilijk gebleken. Hasi zelf kreeg de ploeg vorig seizoen niet op de rails voor de Champions' Play-offs en de bekerfinale.

In ieder geval wordt het de komende week afwachten. Winnen van Standard en daarna de bekerfinale bereiken, lijkt het enige scenario waarbij Hasi het seizoen kan uitdoen. De mening van de supporters een tweede keer omdraaien, wordt niet makkelijk. En u weet: bij Anderlecht zijn ze daar gevoelig aan.