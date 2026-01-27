OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

Anderlecht blijft doorpakken op de wintermercato. Na versterkingen onder de lat en in de aanval haalt paars-wit nu ook extra zekerheid achterin, met het oog op de cruciale maanden die volgen.

Anderlecht gaat hard op de transfermarkt. Na de komst van doelman Justin Heekeren en aanvaller Danylo Sikan verwelkomt paars-wit nu ook een centrale verdediger.

De Brusselaars versterken zich met Moussa Diarra, een centrale verdediger die van Deportivo Alaves komt. Hij wordt gehuurd tot aan het einde van het seizoen. Anderlecht bedong ook een aankoopoptie.

Paars-wit haalt ervaring uit La Liga

De 25-jarige Malinees is een versterking voor het eerste elftal. Hij genoot zijn opleiding bij Toulouse FC, waarmee hij actief was in de Ligue 1 en de Ligue 2. Nadien verhuisde hij naar Spanje.

Bij Alaves kreeg hij dit seizoen nagenoeg geen speeltijd, waardoor een transfer de beste oplossing leek. Olivier Renard toonde zich bijzonder gelukkig met de transfer.



"Moussa Diarra is een linksvoetige centrale verdediger die ook als linksback uitgespeeld kan worden. Met zijn persoonlijkheid en ervaring in de Ligue 1 en La Liga vormt Moussa een profiel die we graag nog wilden toevoegen aan de kern voor de rest van het seizoen", zei hij via de clubwebsite.