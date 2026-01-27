Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

Werner Martens heeft al heel wat meegemaakt in zijn carrière. De Limburger is al vaak opgenomen in de staff rond Stijn Vreven en is nu ook terug voor een nieuwe periode bij Lokeren.

Over zijn vorige periode bij Lokeren – die eindigde in een faillissement – getuigde hij eerder al met duidelijke woorden: "We werden om de oren geslagen met de komst van de meest bizarre investeerders, maar als puntje bij paaltje kwam, waren die er niet.”

Lokeren een bizarre periode voor Werner Martens

“De voorzitter, Louis de Vries kwam in het begin nog geloofwaardig over, maar ons vertrouwen in hem brokkelde natuurlijk vrij snel af”, was Werner Martens toen al zeer duidelijk geweest over zijn periode bij Lokeren. 

Stijn Vreven – nu coach bij Lokeren waar ook Martens in de staff zit – is doorheen zijn carrière een belangrijk figuur gebleken. Zo zaten ze op een bepaald moment ook samen bij Beerschot en ook elders kwamen ze elkaar tegen.

Periode bij Beerschot een grote ontgoocheling

De man die onder meer in Nederland, Indië, Slowakije en Saoedi-Arabië werkte, getuigde over die periode op de webstek van Lokeren: “Dat was toen een 1B met 8 ploegen, vier keer per seizoen tegen elkaar", herinnert hij zich.


“Dat draaide voor Beerschot uit op een play-off duel tegen KV Mechelen met als inzet de promotie.” In blessuretijd werd verloren op Mechelen: “Beerschot promoveerde dus niet, een van mijn grootste sportieve ontgoochelingen ooit.”          

