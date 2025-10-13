"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

Werner Martens heeft al heel wat meegemaakt in zijn carrière. De Limburger is al vaak opgenomen in de staff rond Stijn Vreven en is nu ook terug voor een nieuwe periode bij Lokeren. Hij heeft ook getuigd over een periode uit het verleden bij Lokeren.

In april 2020 viel het doek over Sporting Lokeren. Werner Martens zag die laatste maanden gebeuren en heeft daar nu ook een en ander over weten te vertellen.

Het einde van Lokeren in 2020

"In november 2019 kwam ik naar Sporting, opnieuw met Stijn Vreven. Wat werd dat een hele bijzondere periode… Van dag één merkte je dat alles fout zat. De ene loze belofte volgde op de andere", klinkt het op de webstek van Lokeren.

"We werden om de oren geslagen met de komst van de meest bizarre investeerders, maar als puntje bij paaltje kwam, waren die er niet. De voorzitter, Louis de Vries kwam in het begin nog geloofwaardig over, maar ons vertrouwen in hem brokkelde natuurlijk vrij snel af."

Apocalyptische sfeer tegen Beerschot

"En toch. Ondanks alles bleven we er de moed inhouden, was de sfeer in de kleedkamer ondanks alles eigenlijk nog goed. Er was een speciaal groepsgevoel, zoiets van “wij tegen allen”. Er was ook de band met de supporters. Uniek. De laatste uitwedstrijd op Roeselare, een volledig uitvak met trouwe Lokerenfans."

"De bijna apocalyptische sfeer bij de laatste thuiswedstrijd, tegen Beerschot. Het zijn momenten die me bijblijven. Droefheid alom bij het uiteindelijke faillissement. Iedereen had het gevoel van: dit verdient deze club niet. Zowel bij Stijn als bij mezelf overheerste bij onze latere terugkeer het idee: we hebben hier nog iets goed te maken."

