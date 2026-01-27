Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

Will Still zit nog altijd zonder club sinds zijn ontslag bij Southampton in november 2025. De Belgisch-Engelse coach staat open voor een terugkeer naar Frankrijk.

De trainer is momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging. Na zijn overstap naar Engeland om dichter bij zijn vrouw te zijn, staat Will Still nu open voor een terugkeer naar Frankrijk.

"Terugkeren naar Frankrijk? Ja, absoluut, ik sluit niets uit", vertelde de coach in het programma Rothen s’enflamme op RMC. "Ik wil gewoon dat het het juiste project is, met de juiste mensen."

Will Still heeft geen haast

Hij benadrukt wel dat hij niet staat te springen om meteen opnieuw aan de slag te gaan. "Ik voel geen dringende nood om nu meteen iets te doen, zomaar om iets te doen. Ik wil de tijd nemen om de juiste keuzes te maken."

"Het is nu tweeënhalve maand geleden dat ik even de tijd heb kunnen nemen. Ik heb wat gereisd en ook veel over mezelf geleerd. Ik wil de juiste club en het juiste project, maar ik wil geen enkele deur sluiten."


Tot slot kreeg Still ook een vraag over een mogelijke overstap naar Saint-Étienne. Daarop antwoordde hij: "Waarom niet, maar op dit moment heeft Saint-Étienne gewoon een trainer."

William Still

