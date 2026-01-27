Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

Slecht nieuws voor Youri Tielemans en de Rode Duivels. De middenvelder viel geblesseerd uit bij Aston Villa en de eerste berichten uit Engeland voorspellen weinig goeds voor de komende weken.

Youri Tielemans viel vorig weekend uit bij Aston Villa tijdens de wedstrijd tegen Newcastle United. Rond minuut 70 kreeg hij een ferme tik en bleef hij liggen. Hij greep naar de enkele en het leek meteen om een serieuze blessure te gaan.

De middenvelder werd vervangen en zijn wedstrijd zat erop. Nu komen Engelse media met slecht nieuws over zijn situatie. Tielemans zou toch een tijdje aan de kant staan.

Engelse media vrezen lange afwezigheid voor Tielemans

The Athletic meldt dat hij tot acht weken buiten strijd zou zijn. Er moeten nog extra onderzoeken volgen die meer duidelijkheid brengen over exacte schade, maar voorlopig ziet het er echt niet goed uit.

Voor de Rode Duivels brengt dit ook gevolgen met zich mee. Zij spelen eind maart twee oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico, in Noord-Amerika. Met deze blessure lijkt het erop dat Tielemans de oefeninterlands niet zal halen.



Verder zullen het ook drukke maanden worden voor Amadou Onana. Aston Villa zit met veel geblesseerde middenvelders waardoor Onana, die zelf nog maar net terug is uit blessure, veel wedstrijden aan elkaar zal moeten rijgen.