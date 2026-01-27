Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

Goed nieuws voor Club Brugge op de vooravond van de cruciale Champions League-match tegen Marseille. Christos Tzolis trainde dinsdag volledig mee, waardoor zijn kans om woensdag te spelen aanzienlijk is gestegen.

Zaterdag voorspelde trainer Ivan Leko nog dat Tzolis waarschijnlijk niet fit zou geraken. “Het ziet er alleszins niet goed uit", klonk het toen na de winst tegen Zulte Waregem. Een paar dagen later lijkt het herstel van de Griek sneller te verlopen dan verwacht.

Tzolis miste de wedstrijden tegen Kairat Almaty en Zulte Waregem, waardoor Mamadou Diakhon zijn plek tijdelijk innam. De jonge Fransman gaf in die wedstrijden al enkele assists.

Diakhon in de basis, Tzolis als troef?

Toch lijkt Leko de voorkeur te geven aan Diakhon als basisspeler tegen Marseille om geen risico te nemen met Tzolis. Hij kreeg al eerder tegen La Louvière en Zulte Waregem zijn kans en toonde zich een energieke en creatieve optie in de aanval.

Het is nog onzeker of Tzolis woensdag daadwerkelijk minuten zal maken. Indien hij fit genoeg is, kan hij eventueel als invaller de match beïnvloeden en extra dreiging brengen in de slotfase.

Voor Club Brugge is het duel cruciaal om bij de eerste 24 te geraken van de Champions League. Dat zou zowel sportief als financieel eeen grote boost betekenen.