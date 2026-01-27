Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille
Foto: © photonews

Club Brugge staat woensdag voor een alles-of-nietsduel tegen Olympique Marseille. De Bruggelingen maakten dinsdag hun selectie bekend.

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Olympique Marseille. De Bruggelingen maken nog een goede kans om de volgende ronde te bereiken, al kunnen ze dan maar beter winnen.

Dinsdagnamiddag maakte blauw-zwart haar selectie bekend voor het cruciale duel. Wat meteen opvalt: Christos Tzolis zit erbij. De flankaanvaller is twijfelachtig voor de wedstrijd van woensdag, al is dit een goed teken.

Tzolis zit bij de wedstrijdselectie van Club Brugge

Joel Ordonez zit ook weer gewoon bij de selectie, hij was geschorst tegen Zulte Waregem. Shandre Campbell en Axl De Corte staan ook op de lijst van Ivan Leko.

De volledige selectie: Simon Mignolet, Nordin Jackers / Axl De Corte, Joaquin Seys, Jorne Spileers, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Hugo Siquet, Bjorn Meijer, Kyriani Sabbe / Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika, Ludovit Reis, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen / Cisse Sandra, Mamadou Diakhon, Shandre Campbell, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Nicolò Tresoldi, Carlos Forbs.

Lees ook... Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom
Voor blauw-zwart wordt het nog een bijzonder spannende wedstrijd. Club kan nog op 17 van de 36 mogelijke plaatsen terechtkomen in de Champions League. Voor geen enkele andere club wordt het zo interessant.

Volg Club Brugge - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (28/01).

Opvallend: geen enkele andere ploeg moet zo hard nagelbijten als Club Brugge in de CL en dit is waarom

16:30
Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

16:00
Bevestiging: inkomende én uitgaande miljoenendeal bij KV Mechelen

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Kondo - Lokesa - Stanic - Diarra - Lauberbach - Carrasco

19:00
Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

12:20
Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

11:40
2
OFFICIEEL: Cercle Brugge versterkt zich met Franse verdediger

19:00
Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

11:00
4
Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

10:30
20
DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

18:50
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

14:03
25
Waarom versterkt Anderlecht zich met verdediger die amper 3 matchen speelde? Hasi vroeg er specifiek om

18:40
In 2023 vertrokken bij Anderlecht, nu keert hij terug naar België: "Ik wil mijn naam hier op de kaart zetten"

18:20
Union-coach David Hubert wil nog wat kwijt over Charles De Ketelaere

17:20
Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

18:10
OFFICIEEL: Lierse kaapt spits weg bij Charleroi

18:00
Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

17:10
Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels'

17:00
13
Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

15:45
Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

15:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

15:01
7
Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Reactie

14:10
2
18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

14:40
2
Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

14:30
8
Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

14:20
Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

13:15
1
'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

13:30
8
Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

13:00
KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

12:40
5
Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

11:20
15
Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

12:00
Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

10:00
6
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

26/01
Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

09:30
5
"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

09:00
18
Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

08:40
10

Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 28/01 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 28/01 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 28/01 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 28/01 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 28/01 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 28/01 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 28/01 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 28/01 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28/01 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 28/01 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 28/01 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 28/01 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 28/01 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 28/01 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 28/01 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 28/01 Chelsea Chelsea
PSV PSV 28/01 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 28/01 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

Nieuwste reacties

Stalle Stalle over Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie Snoek Snoek over Het zal toch niet? 'Nóg een groot talent met twijfels over Rode Duivels' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Geen goed nieuws over nieuwkomer bij Royal Antwerp FC De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Centen te veel op Bosuil? 150.000 euro weggegooid geld JaKu JaKu over Heeft blauw-zwart de opvolger van Mignolet gevonden? 'Club Brugge wil Matz Sels terug naar België halen' The Purple Knight The Purple Knight over Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar Andreas2962 Andreas2962 over Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet? Blackadder Blackadder over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" poestexas poestexas over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga Kantine
