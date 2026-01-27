Met één opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor CL-clash met Marseille

Club Brugge staat woensdag voor een alles-of-nietsduel tegen Olympique Marseille. De Bruggelingen maakten dinsdag hun selectie bekend.

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Olympique Marseille. De Bruggelingen maken nog een goede kans om de volgende ronde te bereiken, al kunnen ze dan maar beter winnen.

Dinsdagnamiddag maakte blauw-zwart haar selectie bekend voor het cruciale duel. Wat meteen opvalt: Christos Tzolis zit erbij. De flankaanvaller is twijfelachtig voor de wedstrijd van woensdag, al is dit een goed teken.

Tzolis zit bij de wedstrijdselectie van Club Brugge

Joel Ordonez zit ook weer gewoon bij de selectie, hij was geschorst tegen Zulte Waregem. Shandre Campbell en Axl De Corte staan ook op de lijst van Ivan Leko.

De volledige selectie: Simon Mignolet, Nordin Jackers / Axl De Corte, Joaquin Seys, Jorne Spileers, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Hugo Siquet, Bjorn Meijer, Kyriani Sabbe / Aleksandar Stanković, Raphael Onyedika, Ludovit Reis, Hans Vanaken, Hugo Vetlesen / Cisse Sandra, Mamadou Diakhon, Shandre Campbell, Christos Tzolis, Romeo Vermant, Nicolò Tresoldi, Carlos Forbs.

Voor blauw-zwart wordt het nog een bijzonder spannende wedstrijd. Club kan nog op 17 van de 36 mogelijke plaatsen terechtkomen in de Champions League. Voor geen enkele andere club wordt het zo interessant.