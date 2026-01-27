Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club
Na een bijzonder zwaar jaar staat Samuel Bastien voor een opvallende comeback. De middenvelder, die vorig jaar nog een beroerte kreeg, keert nu terug naar België om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Samuel Bastien gaat terugkeren naar de Jupiler Pro League na enkele avonturen. De centrale middenvelder zal volgens onze informatie een contract gaan tekenen bij RAAL Louvière.

De Belgische Congolees komt over van Fortuna Sittard uit Nederland. Daar speelt hij pas sinds december opnieuw voetbal na zware gezondheidsproblemen. Bastien kreeg in april vorig jaar namelijk plots een beroerte.

Van levensstrijd naar nieuwe kans in België voor Bastien

Hij was even in coma en artsen waren ervan overtuigd dat hij waarschijnlijk niet meer professioneel kon voetballen. Toch bewees de middenvelder hen ongelijk met een indrukwekkende revalidatie.

Half december maakte hij uiteindelijk zijn comeback op het veld in de Eredivisie. Sindsdien moet hij het met heel korte invalbeurten doen, als hij van de bank geraakt.

La Louvière biedt hem nu een oplossing om weer meer speelminuten te maken. Bastien was in de Jupiler Pro League ook al actief bij Anderlecht én Standard.

