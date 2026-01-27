"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

Analist Alex Teklak kaart de diepere problemen bij Anderlecht aan en waarschuwt dat het ontslaan van een coach het clubprobleem niet oplost. De problemen zullen blijven, denkt hij.

Te veel spelers van verschillende sportief directeurs en geen enkele coach kon werken met de spelers van één bepaalde verantwoordelijke voor de transfers, dat is voor hem het probleem van paars-wit.

Hij benadrukt dat de clubleiding verantwoordelijk is voor de visie. “Een trainer is niet de centrale pilaar, het is het clubbestuur dat de filosofie bepaalt. De laatste jaren werden coaches als messiassen binnengehaald, maar het probleem ligt veel dieper", zegt hij bij LDH.

Teklak vergelijkt Anderlecht met Manchester United, wat betreft structuur en geduld. “Het clubbestuur moet geduldig zijn, en beslissingen nemen die serieus zijn. Anders verandert er niets, ongeacht wie er op de bank zit.”

Anderlecht moet meer geduld hebben en één rechte lijn varen, vindt Alex Teklak

Over Hasi is Teklak duidelijk: de kritiek op hem is vaak ongerechtvaardigd. “Wat men nu Hasi verwijt, dat werd bij zijn aankomst geprezen. Hij kan een vestiaire leiden, een groep managen. Het probleem zit in de structuur en de externe druk, niet bij de trainer zelf.”

Hij wijst ook op de gevolgen van een ongeduldig bestuur. “Ongeduld en gebrek aan structuur laten een coach soms falen voor hij goed en wel is begonnen. De club moet keuzes durven maken en die verdedigen, zonder zich te laten beïnvloeden door buitenstaanders.”





Teklak hoopt dat de komst van Michael Verschueren een keerpunt kan zijn. “Misschien brengt hij de nodige stabiliteit. Het belangrijkste is dat de beslissers bereid zijn te werken in een goed gestructureerd kader en dat iedereen op zijn plaats blijft zonder overal tussen te komen.”