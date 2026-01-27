Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

Na heel wat hindernissen boekt Club Brugge opnieuw vooruitgang in het stadiondossier. Een recente beslissing van de Raad van State geeft blauw-zwart nieuwe hoop.

Club Brugge wil graag een nieuw stadion bouwen maar kreeg al met heel wat struikeblokken te maken. Dinsdag kon blauw-zwart echter met goed nieuws komen over het stadiondossier.

"De Raad van State heeft vandaag het beroep van een aantal buurtbewoners tegen de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brugge over de omgevingsaanleg van het stadionpark verworpen. Dit is een belangrijke stap voor Club Brugge", schrijft de club op haar website.

"Het komt nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen toe om zich uit te spreken over het beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion en het omliggende stadionpark. Club Brugge verwacht dat dit dossier op korte termijn zal worden geagendeerd."

Raad van State zet deur op een kier voor nieuw stadion

"In een andere procedure heeft de Raad van State de wijziging van de Brugse bouwverordening vernietigd", klinkt het nog. Hoewel de Raad van State een nieuwe Brugse bouwregel heeft vernietigd, raakt dat het stadiondossier van Club Brugge niet, omdat de vergunning gebaseerd is op de oude regels en die keuze juridisch werd onderbouwd — iets wat nog moet worden bevestigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


"Club Brugge blijft dan ook hoopvol dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep zal verwerpen, zodat na een periode van meer dan 20 jaar de bouw van het nieuwe Clubstadion kan worden aangevat", besluit blauw-zwart.

