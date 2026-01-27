Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

De vraag wie Ivan Leko tegen Marseille onder de lat zet, is nu toch een item geworden. Wordt het Simon Mignolet, de door Leko zelfverklaarde nummer één, of Nordin Jackers, die de voorbije twee wedstrijden de voorkeur kreeg?

Mignolet werd amper twee weken geleden nog resoluut als eerste keeper aangewezen. “Hij is altijd nummer één. We hopen de beste Simon zo snel mogelijk terug te zien", zei Leko op de persconferentie na de Gouden Schoen. Toch zat de Limburger sindsdien op de bank, ook tijdens de uitwedstrijd in Kazachstan.

Volgens Leko zelf moeten beide doelmannen honderd procent fit zijn om te starten. “Ze zijn lang geblesseerd geweest. Dat geldt ook voor Mignolet. We willen hem terug op zijn allerbeste niveau krijgen", aldus de Kroaat. Maar volgens Het Nieuwsblad zijn beide keepers inmiddels volledig fit. Jackers speelde zelfs de volledige wedstrijd tegen Zulte Waregem.

Simon Mignolet is fit, maar mocht nog niet spelen

Het grote probleem is nu het matchritme van Mignolet. Zijn laatste volledige wedstrijd dateert van vier maanden geleden. Eerder moest hij een match voortijdig verlaten na een blessure toen hij te snel terugkeerde. Leko wil dat scenario vermijden, zeker tegen een tegenstander van het kaliber Marseille.

Jackers daarentegen heeft matchritme opgedaan sinds zijn terugkeer na een gebroken rib. In drie wedstrijden keepte hij al volledig, maar overtuigde hij nog niet helemaal. Tegen La Louvière en Zulte Waregem liet hij af en toe steken vallen, wat de keuze voor de topwedstrijd extra ingewikkeld maakt.

Leko benadrukte dat een topteam een topkeeper nodig heeft. “Als je wil winnen, heb je een topkeeper nodig. Dat staat als een paal boven water.” Mignolet heeft ervaring op het hoogste niveau, bijna 50 Champions League-wedstrijden, terwijl Jackers nog moet bewijzen dat hij die druk aankan. De beslissing tegen Marseille wordt toch één om te volgen.