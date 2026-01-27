Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge en Union staan morgen voor een loodzware klus op de slotspeeldag van de Champions League. Blauw-zwart ontvangt Marseille, Union speelt thuis tegen Atalanta. Voor Club is er nog ongeveer 40 procent kans om door te stoten naar de tussenronde, voor Union ligt dat onder de 10 procent.

Blauw-zwart heeft zeven punten en is daarmee de enige ploeg boven de negen clubs die onder hen staan. Een overwinning tegen Marseille zou sowieso Marseille op negen punten houden. Daarna moet Club ook nog minstens twee andere ploegen achter zich laten om te kwalificeren.

Mocht Club Brugge het niet halen tegen Marseille, is er nog een theoretische kans via andere uitslagen. Qarabag en Galatasaray hebben beiden tien punten en moeten zwaar verliezen om ingehaald te worden. Het doelsaldo speelt daarbij een cruciale rol: Club staat op -5, Qarabag op -2 en Galatasaray op 0.

Club Brugge kan ook nog doorstoten bij gelijkspel, maar dat is vergezocht

Er is ook een waterkansje bij een gelijkspel tegen Marseille, maar dat scenario is extreem ingewikkeld. Dan moet Bilbao verliezen van Sporting, Olympiakos en Ajax mogen niet te veel punten halen, en ook Napoli, Kopenhagen, Benfica, Pafos en Union moeten hun wedstrijden verliezen of zeer beperkt scoren.

Volgens statistiekenbureau Opta heeft Club Brugge nog 41,7 procent kans om zich bij de top 24 van de Champions League te nestelen. Voor Union is de kans veel kleiner, minder dan 10 procent, gezien hun positie en de moeilijke tegenstander.

Lees ook... Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille
Voor beide teams wordt het dus cruciaal om te winnen, maar ook om de juiste uitslagen in andere wedstrijden te zien. Het kan een nerveuze slotspeeldag worden, waarbij zelfs een gelijkspel voor Club slechts minimale kansen biedt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (28/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille

Meer nieuws

Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille

11:40
2
Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

11:00
4
Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

Weeral vragen bij doelmannenkeuze Club Brugge: waar blijft Simon Mignolet?

10:30
17
Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub

15:45
Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion

14:03
16
Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

Nieuwe uitdaging in zicht? Will Still is duidelijk over zijn toekomst

15:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga

15:01
3
18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

18-jarig toptalent verlaat België zonder één minuut in JPL: zonder omwegen naar de absolute top

14:40
2
Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Reactie

Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6?

14:10
1
Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

14:30
2
Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

Ex-speler van Anderlecht en Standard tekent bij verrassende JPL-club

14:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Diarra - Lauberbach - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/01: Diarra - Lauberbach - Carrasco

13:30
'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger'

13:30
6
Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

Globetrotter Lokeren getuigt over periode bij Beerschot: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

13:15
1
Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

Rudi Garcia zal vloeken: zware domper voor Youri Tielemans en Rode Duivels

13:00
KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details

12:40
3
Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie

11:20
8
Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

Aanblijven van Besnik Hasi voelt meer als 'een uitstel van executie': hoe krijgt hij dit nog gekeerd?

12:00
Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

10:00
5
Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

Dit is de ref voor de cruciale wedstrijd tussen Club Brugge en Marseille: een primeur voor blauw-zwart

19:20
Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

Yannick Carrasco wil met oog op WK terugkeren naar topploeg in Europa, gesprekken al gestart

09:30
4
"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

"Het probleem ligt niet bij Hasi" - Analist graaft dieper in de problemen van Anderlecht

09:00
17
Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

Stijn Stijnen geeft antwoord op de vraag die iedereen bezig houdt: "Van Trump en Musk zeiden ze dat ook"

08:40
9
Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

Besnik Hasi kan in voor hem beslissende match op Standard waarschijnlijk niet rekenen op sterkhouder

08:20
3
Duidelijke waarschuwing voor Genk over Kos Karetsas: "Pas daar maar voor op"

Duidelijke waarschuwing voor Genk over Kos Karetsas: "Pas daar maar voor op"

08:00
2
Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar

Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar

07:20
25
Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

Drie dagen verschil: KV Kortrijk had Michiel Jonckheere gewoon kunnen mislopen

06:30
🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

🎥 Eerste wedstrijd, eerste - knappe - goal voor bij Anderlecht verguisde Luis Vazquez (en MOTM)

07:40
1
Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

Arnar Vidarsson zegt wat er zo verkeerd loopt bij RSC Anderlecht

07:00
3
Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

Fink vs Hayen bij KRC Genk: Franky Van Der Elst slaat alarm

23:00
Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

Jonathan Lardot bevestigt: Union SG kwam afgelopen weekend héél goed weg na fout van VAR

22:15
34
Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

Besnik Hasi met heel slecht voorteken naar match tegen Standard

22:30
3
'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

'Kapitaalsverhoging van miljoenen euro's voor ploeg in Challenger Pro League'

22:00
7
Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

Schorsing voor Club NXT op komst na incident achter de schermen

21:20
3
'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

'15 miljoen euro! Deal in de maak voor Cyril Ngonge'

21:40
🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Reactie

🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit"

21:05
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 28/01 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 28/01 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 28/01 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 28/01 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 28/01 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 28/01 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 28/01 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 28/01 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28/01 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 28/01 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 28/01 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 28/01 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 28/01 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 28/01 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 28/01 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 28/01 Chelsea Chelsea
PSV PSV 28/01 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 28/01 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Grote onrust stijgt bij Monaco van Pocognoli, Ultras eisen vertrek en plannen actie PeVe PeVe over Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot" Swakke25 Swakke25 over Onrust bij Antwerp rond Gheysens stijgt enorm: boete voor uitblijven jaarrekening nog groter dan vorig jaar DKMA DKMA over Eindelijk licht aan het einde van de tunnel: Club Brugge zet grote stap richting nieuw stadion Supremepony Supremepony over OFFICIEEL: Anderlecht heeft weer prijs en haalt nieuwe verdediger uit La Liga Jacques1963. Jacques1963. over 'Anderlecht gaat zich versterken met deze centrale verdediger' Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen speelt Lion Lauberbach kwijt: dit zijn de details filip hendrix filip hendrix over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? aangespoelde aangespoelde over 🎥 Vanderbiest grijnst over veelbesproken onderwerp bij KV Mechelen: "Maakt me geen reet uit" Andreas2962 Andreas2962 over Voormalige KV Mechelen-coach krijgt stevige kritiek in Nederland: "Dan kan je beter je contract verscheuren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved