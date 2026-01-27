Dit zijn de kansen van Club Brugge om door te stoten én de mogelijke scenario's

Club Brugge en Union staan morgen voor een loodzware klus op de slotspeeldag van de Champions League. Blauw-zwart ontvangt Marseille, Union speelt thuis tegen Atalanta. Voor Club is er nog ongeveer 40 procent kans om door te stoten naar de tussenronde, voor Union ligt dat onder de 10 procent.

Blauw-zwart heeft zeven punten en is daarmee de enige ploeg boven de negen clubs die onder hen staan. Een overwinning tegen Marseille zou sowieso Marseille op negen punten houden. Daarna moet Club ook nog minstens twee andere ploegen achter zich laten om te kwalificeren.

Mocht Club Brugge het niet halen tegen Marseille, is er nog een theoretische kans via andere uitslagen. Qarabag en Galatasaray hebben beiden tien punten en moeten zwaar verliezen om ingehaald te worden. Het doelsaldo speelt daarbij een cruciale rol: Club staat op -5, Qarabag op -2 en Galatasaray op 0.

Club Brugge kan ook nog doorstoten bij gelijkspel, maar dat is vergezocht

Er is ook een waterkansje bij een gelijkspel tegen Marseille, maar dat scenario is extreem ingewikkeld. Dan moet Bilbao verliezen van Sporting, Olympiakos en Ajax mogen niet te veel punten halen, en ook Napoli, Kopenhagen, Benfica, Pafos en Union moeten hun wedstrijden verliezen of zeer beperkt scoren.

Volgens statistiekenbureau Opta heeft Club Brugge nog 41,7 procent kans om zich bij de top 24 van de Champions League te nestelen. Voor Union is de kans veel kleiner, minder dan 10 procent, gezien hun positie en de moeilijke tegenstander.

Lees ook... Fameuze opsteker voor Club Brugge net voor cruciale match tegen Marseille›

Voor beide teams wordt het dus cruciaal om te winnen, maar ook om de juiste uitslagen in andere wedstrijden te zien. Het kan een nerveuze slotspeeldag worden, waarbij zelfs een gelijkspel voor Club slechts minimale kansen biedt.