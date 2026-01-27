Ex-Bruggeling voorspelt 'gekkenmatch' voor Club Brugge tegen Marseille: "Het kan 3-3 of 3-1 worden"

Thomas Meunier (34) voorspelt een spektakelavond wanneer Club Brugge het woensdag opneemt tegen Olympique Marseille. "Ze spelen zoals Barcelona, het kan een knotsgekke match worden", zegt de Rode Duivel, die momenteel bij Lille speelt.

Volgens hem belooft het een duel te worden waarin beide teams hun offensieve kwaliteiten tentoonstellen. Meunier benadrukt dat Marseille een ploeg is die zowel dominant kan spelen als gemakkelijk punten kan verliezen. “Ze blazen warm en koud tegelijk. Zoals Club dat een topwedstrijd wint, om dan te verliezen van La Louvière", zegt hij in HLN.

De defensieve organisatie van Marseille laat volgens Meunier ruimte voor opportuniteiten. “Ils s’en foutent. Vanaf ze de bal hebben, gaat het héél snel. Spelers zoals Højbjerg denken alleen maar vooruit.” Dat maakt de Franse topclub dodelijk in de aanval, maar kwetsbaar bij tegengoals.

Thomas Meunier zegt dat Club Brugge vooral Greenwood in het oog moet houden

Voor Meunier is Mason Greenwood dé speler om in de gaten te houden. “Hij zou nog steeds zijn plaats hebben bij Man United. Een sensationele speler. Zonder Greenwood is Marseille twintig procent minder", aldus de ex-Rode Duivel. Ook Paixão en Amine Gouiri noemt hij als belangrijke schakels in het aanvallende spel van de Fransen.

Een aandachtspunt voor Club Brugge is volgens Meunier doelman Rulli. “Hij is de ex-doelman van Ajax, speelt als een libero en is niet bang om hoog te spelen. Vanaken zou zomaar vanop het middenveld kunnen scoren.”

Tot slot waarschuwt Meunier voor het onvoorspelbare karakter van de match: “Het is goed mogelijk dat het een ‘match fou’ wordt. 3-3, 2-4, 3-1 – het kan allemaal. Club moet uitbuiten dat er ruimte zal komen. Als ze top zijn, dan kunnen ze het niveau van Marseille halen. Maar dan moeten ze wél beter verdedigen.”

