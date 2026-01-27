Goots ziet het pessimistisch in voor Antwerp en weet waar probleem ligt: "Hij valt door de mand"

Antwerp stoot opnieuw op zijn limieten. Tegen Dender en Charleroi was de Great Old ondermaats. En dat waren toch tegenstanders die op papier te kloppen waren.

"Tijdens die reeks overwinningen klom Antwerp geregeld op voorsprong, waardoor de tegenstander moest komen. Voor zelf het spel te maken heeft Antwerp geen echte nummer tien", aldus Goots in GvA. “Al-Sahafi valt op die positie door de mand en Babadi kwam tegen Charleroi zelfs niet van de bank.”

Goots wijst ook op de beperkte output van de sterspelers. “Logischerwijs wordt naar Janssen en Kerk gekeken, maar zij hebben niet langer de topvorm. Er is gewoon te weinig kwaliteit. Dender uit en Charleroi thuis móést een 6 op 6 opleveren, wil je meedoen voor Play-off 1.”

Patrick Goots vraagt duidelijkheid over de financiële situatie van Antwerp

Over de kansen van Antwerp voor Play-off 1 is de analist pessimistisch. “Goh, voor Play-off 1 is het nu echt bijna over. De kloof met de nummer zes bedraagt vijf punten en er wachten nog zware uitwedstrijden naar Mechelen, La Louvière en Union. Het wordt heel moeilijk.”

Voor hem zullen de bekerwedstrijden tegen Anderlecht cruciaal zijn voor de toekomst van de club. Toch ziet Goots nog een sprankeltje hoop. “Als Antwerp nóg eens een serieuze reeks neerzet, kan alles. Wie had in november durven voorspellen dat Charleroi en Gent zo goed zouden draaien? Voor Antwerp was de winterstop jammer, die heeft geen deugd gedaan.”



De fans uiten bovendien hun ongenoegen richting voorzitter Paul Gheysens. “Het moment van de protesten was vreemd gekozen", vindt Goots. “Duiding van de club is nodig: financiële situatie, toekomstplannen, extra versterkingen. Vorige winter kwamen Kadan Young en Mohamed Bayo voorbij, maar dat waren geen aanwinsten. De supporters hebben nu behoefte aan duidelijkheid én kwaliteit.”