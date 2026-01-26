Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden

Brugse politie neemt geen risico's: Marseille-fans gaan het niet leuk vinden
De fans van Olympique Marseille zijn woensdag niet welkom in de Brugse binnenstad. Reden is de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge en de vrees voor mogelijke rellen.

Om problemen te voorkomen, zal de politie hen vanaf de Franse grens in Rekkem begeleiden. Daar stappen ze op speciale bussen die hen rechtstreeks naar het Jan Breydelstadion brengen.

De supporters van Marseille hebben niet bepaald de beste reputatie in Europa. Daarom neemt de Brugse politie, samen met de federale autoriteiten, het zekere voor het onzekere, weet HLN.

De fans van Marseille zijn niet welkom in de Brugse binnenstad

Net zoals in 2019 en 2021 bij PSG, mogen de fans niet op eigen houtje naar de stad afreizen. Alles wordt strak gecontroleerd om veiligheid te garanderen.

De bussen rijden via Sint-Andries direct de bezoekersparking op, een procedure die gebruikelijk is bij risicomatchen in België. Zo wordt contact met het Brugse publiek zoveel mogelijk vermeden.

Na de wedstrijd vertrekken de bussen opnieuw richting Rekkem, waar de supporters hun terugreis naar Frankrijk aanvangen. Veiligheid blijft bij deze Europese confrontatie het hoogste goed.

Corrigeer
