Ex-speler Cercle en Lierse wil met Club NXT knallen tegen Kortrijk: "Instituut als Club Brugge"

Alle hens aan dek voor Club NXT. Ook na de zege tegen Olympic Charleroi willen ze de komende weken doorgaan op hun elan. En dan is ook de wedstrijd tegen KV Kortrijk - nochtans een topclub in de Challenger Pro League - er eentje van belang.

De man die Club NXT meer en meer op sleeptouw neemt is Thibaut Van Acker. De 34-jarige middenvelder met een jeugdverleden bij Club Brugge en verder ook een verleden bij onder meer Lierse, Cercle Brugge, Roeselare, Deinze en Beerschot speelt nu bij de jonkies van blauw-zwart.

Wat wil Club NXT laten zien tegen KV Kortrijk?

En met dat team is hij aan goede weken bezig. Tegen Olympic Charleroi werd alvast een belangrijke zege geboekt. En nu willen ze op dat elan doorgaan tegen KV Kortrijk, toch het nummer twee uit de rangschikking tot dusver.

"Het is goed dat er al zo snel weer een match aankomt, ook al is het dan tegen KV Kortrijk", aldus Thibaut Van Acker in Het Nieuwsblad. "Kortrijk blijft natuurlijk Kortrijk, maar we mogen zeker niet bang zijn van Kortrijk en moeten geloven in onze kansen."

Club Brugge is en blijft een instituut

"Het is zaak om efficiënt te zijn in beide boxen. Vrijdag konden we ook nog eens de nul houden. Ook dat is een opsteker. Als we volwassen spelen, is er echt iets mogelijk met deze ploeg", beseft de middenvelder van Club NXT.

Lees ook... Het blijft wachten op het verlossende telefoontje voor ambitieuze Belgische profclub›

Dat het team als U23-ploeg niet kan degraderen? Dat zorgt niet voor minder druk op de ketel. "Er is altijd druk. Zeker als je deel uitmaakt van Club Brugge. Maar wat is druk? We doen iets wat we graag doen en dat voor een instituut als Club Brugge."