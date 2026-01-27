Blijft het sprookje nog wat duren? "Het contrast is gewoon enorm groot"

Het sprookje blijft maar duren. Na 22 speeldagen staat STVV op een tweede plaats, op amper één puntje van leider Union SG. Daarmee doen ze het echt wel opperbest, al loeren er met de play-offs nog moeilijke momenten om de hoek.

Jacky Mathijssen was 23 jaar geleden coach bij STVV. Hij leidde de Kanaries toen in een periode zonder play-offs naar een knappe vierde plaats. In het eerste seizoen met play-offs deed Guido Brepoels nog eens hetzelfde.

Jacky Mathijssen ziet STVV enorm mooie dingen doen

Op dit moment zou de vierde plaats misschien stilaan zelfs als een teleurstelling binnenkomen, gezien de relatief grote kloof met RSC Anderlecht dat momenteel vierde staat. En dus mogen ze bij STVV van meer dromen dan enkel de top-6 halen en de Champions' Play-offs spelen.

Dat is ook de mening van Jacky Mathijssen zelf in Het Nieuwsblad. Hij is vol lof voor zijn ex-ploeg en kijkt ook naar het falen van de andere (top)clubs op dit moment om die gevoelens kracht bij te zetten. "Waarom zou het moeten stoppen bij de top-6?"

Spectaculaire revival van STVV

“Een pak ploegen laat het momenteel afweten en er is bij STVV geen enkel signaal dat het plots minder zal gaan, dus waarom zou dit succesverhaal niet nog even kunnen blijven duren?", aldus de ex-coach van STVV vurig.



Mathijssen ziet een enorme revival op Stayen, zeker in vergelijking met vorig jaar. "Het contrast met vorig seizoen is gewoon enorm groot. Er is afgelopen zomer hard gewerkt om bepaalde zaken aan te pakken die aangepakt moesten worden, dus ik had zeker verwacht dat het beter zou gaan, maar dat het seizoen zó spectaculair zou worden ..."