Mignolet of Jackers tegen Marseille? Ivan Leko spreekt zich erover uit en komt met nieuws over Tzolis

Bij Club Brugge blijft de doelmannenkwestie leven richting het allesbepalende Champions League-duel tegen Marseille. Ivan Leko bevestigde nogmaals zijn vertrouwen in Simon Mignolet, maar hield de spanning erin.

Bij Club Brugge is er weer wat te doen om de doelmannen. Ivan Leko verklaarde onlangs dat Simon Mignolet de nummer één is, maar toch mocht Nordin Jackers de voorbije twee wedstrijden het doel verdedigen.

Woensdagavond neemt blauw-zwart het in de Champions League op tegen Marseille. Het wordt een cruciale wedstrijd. Club moet winnen én kijken naar de andere velden om eventueel door te stoten naar de volgende ronde.

Wie staat er in doel tegen Marseille?

Op de persconferentie dinsdag sprak Ivan Leko over heel wat verschillende onderwerpen, ook het item over de doelmannen. "Een fitte Mignolet is altijd mijn nummer één", benadrukte hij volgens Het Laatste Nieuws.

"We kennen zijn niveau. Simon en Nordin hebben lang aan de kant gestaan. Beiden zijn nog niet honderd procent. We werken hard met hen. Er zal morgen een keeper in de goal staan, maar wie dat wordt zullen jullie morgen ontdekken", aldus Leko.

Tzolis twijfelachtig, maar hoopvol signaal

De Kroaat liet zich ook uit over Christos Tzolis, die onzeker is. "Tzolis kon trainen vandaag, dat is goed nieuws. We hopen dat hij erbij is, maar we moeten die beslissing nog maken. Een volledige wedstrijd spelen zal sowieso niet lukken. Maar ik ben blij dat hij terug in onze kern vertoeft."